В Сочи увеличат число автобусов и электричек в горный кластер на праздники

Количество автобусов и электропоездов в горной части Сочи увеличат в предстоящие новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным мэрии, в период праздников на маршрутах регулярного сообщения в поселке Красная Поляна число автобусов возрастет на 13 единиц — до 60. На направлениях Туапсе — Имеретинский курорт — Роза Хутор будут назначены дополнительные электропоезда: их количество достигнет 11 пар, что составит 157 рейсов в обе стороны. Также увеличат составность «Ласточек» на маршруте Сочи — Роза Хутор.

С середины декабря в горном кластере усиливают работу эвакуационных служб. Временная площадка для хранения автомобилей определена по адресу: набережная Времен года, 11. Одновременно будет ограничен въезд машин на летней резине на территорию Красной Поляны.

Транспортный план обслуживания горного кластера подготовлен администрацией Сочи совместно с министерством транспорта Краснодарского края, Упрдор «Черноморье» и ГИБДД. Усилен контроль за соблюдением ПДД, особенно в зоне аэропорта и на дорогах горного района.

Также в новогодний период РЖД назначат свыше 700 дополнительных рейсов на популярных маршрутах, включая направления к черноморскому побережью Краснодарского края. Дополнительные поезда будут следовать из Москвы и Самары в Адлер. По ожиданиям РЖД, наиболее загруженные даты отправления придутся на 30 декабря и 11 января

Во время новогодних и рождественских праздников в Сочи ожидают около 280 тыс. туристов. Еще 200 тыс. человек собираются посетить 55 туристических мест, 82% из которых находятся в горах. В зимний сезон в городе будут работать 636 гостиниц, включая 169 в Красной Поляне. Курорт сможет одновременно разместить до 88 тыс. гостей.

Мария Удовик