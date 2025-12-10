В Сочи и Сириусе объявили опасность формирования смерчей

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» возможно формирование смерчей над морем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение будет действовать вплоть до конца дня 11 декабря на участке от Магри до Веселого.

При приближении смерча рекомендуется укрыться в подземном переходе или в углублении на земле, требуется держаться на расстоянии от зданий, автомобилей и мостов, согласно данным МЧС.

София Моисеенко