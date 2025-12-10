Путин наградил сочинского офицера Сергея Терзияна «Золотой Звездой»

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» Героя России, офицера из Сочи Сергея Терзияна. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля

По информации мэра, капитан Терзиян удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции. В сообщении указано, что офицер неоднократно участвовал в боевых эпизодах, в том числе применял беспилотные системы для уничтожения техники противника и обеспечивал прикрытие подразделений.

Городские власти отметили, что семья Терзияна проживает в Сочи. Торжественное мероприятие, прошедшее в День Героев Отечества, собрало более 200 военных и гражданских лиц, среди которых Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и обладатели трех и более орденов Мужества.

Мария Удовик