Апелляция взыскала с ресторана Simach в Сочи 480 тысяч рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с ресторана Simach в Сочи 480 тыс. руб. компенсации по иску компании Couture Tech Ltd, владеющей товарным знаком Denis Simachёv. Об этом свидетельствуют материалы дела, рассматривавшегося в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция частично удовлетворила требования правообладателя к ООО «Гриль 5642», управляющему заведением. Истец настаивал на взыскании 50 млн руб. с компании и солидарно с дизайнером Денисом Симачевым, однако суд отклонил требования в отношении господина Симачева и существенно снизил сумму компенсации.

Поводом для иска стало использование в оформлении ресторана и на кассовой продукции обозначения Simach, которое правообладатель считает сходным до степени смешения с брендом Denis Simachёv. При этом в 2022 году в другом судебном споре был аннулирован товарный знак Simach, зарегистрированный господином Симачевым для услуг общественного питания.

Ответчик сообщил, что применяемые им обозначения представляют собой словесный элемент Simach, размещенный на черном фоне и повернутый на 180 градусов. Эти товарные знаки были зарегистрированы Роспатентом в 2021 году на имя господина Симачева, действуют и используются рестораном по лицензии.

Апелляционный суд установил, что даже в инвертированном виде обозначение остается сходным с брендом истца и нарушает исключительные права Couture Tech. При определении суммы компенсации суд исходил из расчета стоимости права использования товарного знака — 10 тыс. руб. в месяц, что составило 480 тыс. руб. за два года.

Параллельно Арбитражный суд Москвы рассматривает аналогичный иск Couture Tech к владельцу ресторана Simach в столице. В этой жалобе правообладатель требует взыскать более 1,5 млрд руб.

Мария Удовик