Где в Воронежской области установили вышки мобильной связи в 2025 году
ПАО «Ростелеком» с начала 2025 года ввел в эксплуатацию 73 базовые станции LTE (4G) в 26 районах Воронежской области по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом сообщили в компании.
Список населенных пунктов, в которых появились вышки сотовой связи:
- Аннинский район — село Мосоловка;
- Бобровский район — поселок Митрофановка, хутор Шестикурганный;
- Богучарский район — село Шуриновка, поселок Южный;
- Борисоглебский городской округ — село Горелка;
- Бутурлиновский район — поселки Зеленый Гай и Малый Кисляй, села Макогоново, Отрадное и Сериково;
- Верхнемамонский район — хутор Оробинский
- Верхнехавский район — села Правая Хава, Семеновка и Шукавка, поселок Малый Самовец;
- Воробьевский район — села Верхний Бык и Каменка;
- Грибановский район — село Власовка, поселок «совхоз «Павловка»;
- Каменский район — села Ольхов Лог, Пилипы, Тимирязево, Тхоревка, Щербаково, хутор Новиковский;
- Лискинский район — села Екатериновка и Переезжее, хутора Подлесный, Попасное и Прияр;
- Новоусманский район — поселки Садовый и Трудовое, село Горки;
- Новохоперский район — поселки Варвино и Половцево;
- Ольховатский район — слобода Новокараяшник;
- Острогожский район — хутор Александровка;
- Павловский район — поселки им. Жданова и Каменск, хутора Переездной и Поддубный, села Грань, Пески и Черкасское;
- Панинский район — села Ивановка 1-я, Пады и Сергеевна, поселок Алое Поле;
- Поворенский район — село Ильмень;
- Подгоренский район — хутор Петропавловка;
- Рамонский район — село Солнце-Дубрава;
- Репьевский район — село Прилепы;
- Семилукский район — села Вознесенка, Гнилуша и Лосево, поселок Бахчеево;
- Таловский район — село Абрамовка, поселки Вознесеновка, Утиновка и Участок N4;
- Терновский район — деревни Долина, Никитская и Чубровка, села Николаевка и Тамбовка;
- Хохольский район — села Верхненикольское и Ивановка;
- Эртильский район — села Большая Добринка, Гнилуша и Старый Эртиль, поселок Перво-Эртиль.