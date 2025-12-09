Где в Воронежской области установили вышки мобильной связи в 2025 году

ПАО «Ростелеком» с начала 2025 года ввел в эксплуатацию 73 базовые станции LTE (4G) в 26 районах Воронежской области по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом сообщили в компании.

Список населенных пунктов, в которых появились вышки сотовой связи: