Где в Воронежской области установили вышки мобильной связи в 2025 году

ПАО «Ростелеком» с начала 2025 года ввел в эксплуатацию 73 базовые станции LTE (4G) в 26 районах Воронежской области по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом сообщили в компании.

Список населенных пунктов, в которых появились вышки сотовой связи:

  • Аннинский район — село Мосоловка;
  • Бобровский район — поселок Митрофановка, хутор Шестикурганный;
  • Богучарский район — село Шуриновка, поселок Южный;
  • Борисоглебский городской округ — село Горелка;
  • Бутурлиновский район — поселки Зеленый Гай и Малый Кисляй, села Макогоново, Отрадное и Сериково;
  • Верхнемамонский район — хутор Оробинский
  • Верхнехавский район — села Правая Хава, Семеновка и Шукавка, поселок Малый Самовец;
  • Воробьевский район — села Верхний Бык и Каменка;
  • Грибановский район — село Власовка, поселок «совхоз «Павловка»;
  • Каменский район — села Ольхов Лог, Пилипы, Тимирязево, Тхоревка, Щербаково, хутор Новиковский;
  • Лискинский район — села Екатериновка и Переезжее, хутора Подлесный, Попасное и Прияр;
  • Новоусманский район — поселки Садовый и Трудовое, село Горки;
  • Новохоперский район — поселки Варвино и Половцево;
  • Ольховатский район — слобода Новокараяшник;
  • Острогожский район — хутор Александровка;
  • Павловский район — поселки им. Жданова и Каменск, хутора Переездной и Поддубный, села Грань, Пески и Черкасское;
  • Панинский район — села Ивановка 1-я, Пады и Сергеевна, поселок Алое Поле;
  • Поворенский район — село Ильмень;
  • Подгоренский район — хутор Петропавловка;
  • Рамонский район — село Солнце-Дубрава;
  • Репьевский район — село Прилепы;
  • Семилукский район — села Вознесенка, Гнилуша и Лосево, поселок Бахчеево;
  • Таловский район — село Абрамовка, поселки Вознесеновка, Утиновка и Участок N4;
  • Терновский район — деревни Долина, Никитская и Чубровка, села Николаевка и Тамбовка;
  • Хохольский район — села Верхненикольское и Ивановка;
  • Эртильский район — села Большая Добринка, Гнилуша и Старый Эртиль, поселок Перво-Эртиль.