«Ростелеком» установил в Воронежской области 73 вышки мобильной связи

В 2025 году «Ростелеком» ввел в эксплуатацию 73 базовые станции LTE (4G) в 26 районах Воронежской области по программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Все установленные вышки — отечественного производства. Таким образом, возможность пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом получили более 18 тыс. жителей региона, рассказали в компании.

Проект УЦН 2.0 «Ростелеком» реализует по госконтракту с Минцифры РФ при технической поддержке оператора мобильной связи T2 (дочерняя компания провайдера). Программа предусматривает обеспечение мобильной связью населенных пунктов, в которых проживают от 100 до 500 человек.

Объем инвестиций на расширение покрытия в Воронежской области в компании не раскрыли.

«УЦН 2.0 — ключевой проект для развития цифровой инфраструктуры и всей экономики Воронежской области. Благодаря федеральной программе сотни деревень и сел возродились, их жители перестали стремиться в города, поскольку получили возможности для дистанционной работы, развития собственного бизнеса. Во многие малые населенные пункты пришли инвесторы»,— заявил директор воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фоменко.

В середине октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что из-за периодического отключения мобильного интернета, связанного с оперативной обстановкой, на 18 вокзалах Юго-Восточной железной дороги в регионах Черноземья оборудовали дополнительные точки бесплатного Wi-Fi.

Денис Данилов