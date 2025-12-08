Главные новости за 8 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Попытка запуска паромного сообщения между Трабзоном и Сочи 6 ноября обернулась для оператора маршрута значительными расходами. Убытки компании от этого рейса составили около 90 тыс. долларов.

Правительство России направит порядка 70 млрд руб. до 2030 года на расширение железнодорожных подходов к морскому порту Новороссийска.

Сотрудника кафедры одного из учебных заведений Республики Крым Назара Трофимова из Симферополя заочно приговорили к 3,5 годам колонии за публичные призывы к экстремистской деятельности в украинских Telegram-чатах и объявили в международный розыск.

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову. Срок содержания под стражей продлен до 28 февраля 2026 года.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений постановление о продлении ареста бывшему главе Крымского района Сергею Лесю.

Арбитражный суд Краснодарского края пришел к выводу, что Туапсинский морской коммерческий порт оказался выведен из госсобственности в середине 1990-х на основании сделки, которую суд квалифицировал как кабальную.

«Автодор» намерен завершить подготовку проектной документации по расширению участка федеральной трассы М-4 «Дон» от Джубги до Геленджика в 2026 году.

На 70-м году жизни скончался Алексан Артушевич Цоголокян, первый заместитель генерального директора Краснодарской филармонии, заслуженный работник культуры края.