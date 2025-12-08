Проект участка трассы М-4 «Дон» Джубга — Геленджик подготовят в 2026 году

«Автодор» намерен завершить подготовку проектной документации по расширению участка федеральной трассы М-4 «Дон» от Джубги до Геленджика в 2026 году. Как сообщил председатель госкомпании Вячеслав Петушенко в интервью «Ъ», действующая двухполосная схема движения на этом отрезке не отвечает текущей нагрузке и проектом предусматривается строительство еще двух полос. По его словам, специалисты в течение трех лет изучали рельеф и застройку прилегающих территорий, подбирая возможные трассировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Параллельно «Автодор» рассматривает развитие смежного направления — дороги от Сочи к Новороссийску через Джубгу и Геленджик. Эту возможность компания анализировала весной 2025 года, и, как утверждает господин Петушенко, работа над концепцией продолжится.

В 2024 году госкомпания приступила к обустройству обхода Адлера, который станет фрагментом новой магистрали Джубга — Сочи. Технико-экономическое обоснование проекта уже подготовлено. Новая трасса протяженностью 152 км будет реализована в восемь этапов и, по расчетам, позволит сократить время поездки с семи до полутора часов. Объем инвестиций оценивается в 1,4 трлн руб.