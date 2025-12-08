Суд решил, что Туапсинский порт выбыл из госсобственности незаконно

Арбитражный суд Краснодарского края пришел к выводу, что Туапсинский морской коммерческий порт оказался выведен из госсобственности в середине 1990-х на основании сделки, которую суд квалифицировал как кабальную. Как следует из мотивировочной части решения о возвращении предприятия в собственность РФ, переход прав произошел в 1996 году после заключения в 1994-м кредитного соглашения между руководством рыбколхоза «Родина», владевшего портовой инфраструктурой, и Южно-Черноморским коммерческим банком, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что под видом урегулирования задолженности стороны оформили мировое соглашение, по которому кредитору был передан имущественный комплекс предприятия. В составе активов — около 3 га территории, глубоководный причал, производственные мощности, логистический и перевалочный комплексы, а также объекты вспомогательной инфраструктуры.

Суд квалифицировал сделку как направленную на незаконный вывод государственного имущества и постановил вернуть порт в собственность Российской Федерации.

Вячеслав Рыжков