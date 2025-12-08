Сотрудника учебного заведения Крыма заочно осудили за призывы к экстремизму

Сотрудника кафедры одного из учебных заведений Республики Крым Назара Трофимова из Симферополя заочно приговорили к 3,5 годам колонии за публичные призывы к экстремистской деятельности в украинских Telegram-чатах и объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по республике и Севастополю.

По данным ведомства, 35-летний житель республики активно участвовал в украинских чатах мессенджера, где публиковались русофобские материалы. В этих обсуждениях мужчина оскорблял русских и призывал их убивать.

Против Назара Трофимова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). Однако фигурант скрылся от следствия.

Суд признал подсудимого виновным заочно и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Анна Гречко