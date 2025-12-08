На ж/д подходы к порту Новороссийска направят 70 млрд рублей до 2030 года

Правительство России направит порядка 70 млрд руб. до 2030 года на расширение железнодорожных подходов к морскому порту Новороссийска. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках проекта за пять лет планируется проложить около 50 км железнодорожных путей, необходимых для движения составов. В 2025 году около 400 млн руб. направят на опережающее строительство железнодорожного парка, реконструкцию тяговой подстанции и главного пути. Средства выделят в рамках профильного нацпроекта.

«Будем и дальше формировать новые логистические маршруты, увеличивать пропускную способность магистралей, чтобы в первую очередь осуществлялись надежные поставки продукции, а люди могли быстро, удобно передвигаться, путешествовать по всей стране»,— заключил господин Мишустин.

О планах строительства транспортного узла в Новороссийске за 14 млрд руб. стало известно в феврале 2022 года. Проект комплексного развития получил положительное заключение государственной экспертизы в августе 2024 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в начале 2025 года власти Новороссийска планировали выделить около 1 млрд руб. на строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Анна Гречко