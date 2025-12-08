Умер первый заместитель гендиректора Краснодарской филармонии

На 70-м году жизни скончался Алексан Артушевич Цоголокян, первый заместитель генерального директора Краснодарской филармонии, заслуженный работник культуры края, сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. На протяжении двух десятилетий Алексан Цоголокян курировал ключевые направления работы учреждения, способствуя сохранению и развитию искусства Кубани.

Господин Цоголокян привлекал в коллективы филармонии талантливых музыкантов и артистов, участвовал в выпуске музыкальных дисков к 100-летию Г. Ф. Пономаренко и стал соавтором документального фильма «Я обязательно вернусь», рассказала министр. Под его руководством был возвращен исторический облик здания филармонии, проведены ремонтные работы, улучшена акустика и обновлено техническое оснащение.

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Алексанa Артушевича Цоголокяна. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах»,— написала Виктория Лапина.

Прощание состоится в Краснодарской краевой филармонии им. Г. Ф. Пономаренко 9 декабря с 11:00 до 12:00.

Вячеслав Рыжков