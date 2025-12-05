Артем Жога запустил отбор участников на форум «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске

В полпредстве Уральского федерального округа (УрФО) приступили к регистрации участников пятого форума «Патриоты Урала», который пройдет 17-19 марта на площадке национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра), сообщил полномочный представитель президента Артем Жога в своем Telegram-канале. Он добавил, что заявки от волонтеров и гражданских активистов будут принимать до 18 января.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пятый форум мы проводим в Югре не случайно. Здесь работает уникальный Гуманитарный добровольческий корпус, который помогает раненым бойцам в госпиталях. Такой опыт нужно не только поддерживать, но и распространять на другие регионы»,— подчеркнул господин Жога.

Полпред отметил, что образовательная программу события посветят оказанию социально-бытовых услуг ветеранам, которые проходят лечение в госпиталях; медиаподдержке некоммерческих организаций, поддерживающих участников специальной военной операции (СВО) и их близких; вовлечению ветеранов в детские и молодежные патриотические проекты. «Участники форума расскажут о лучших практиках патриотического воспитания молодежи и программах поддержки участников СВО»,— сообщили в полпредстве. Завершится форум традиционной пленарной сессией с участием Артема Жоги.

В полпредстве добавили, что на полях форума также откроют новую площадку «Патриоты Урала. Дети». «Ее участниками станут школьники и молодежь, в том числе из "Движения Первых". Они смогут поучаствовать в проектах и программах, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей»,— добавили в сообщении.

Форум «Патриоты Урала» создан по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Первая встреча волонтёров и гражданских активистов прошла 1 ноября 2024 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Затем форумы проходили в феврале 2025 года в Миассе Челябинской области, в июне - в Екатеринбурге, в ноябре - в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Очное участие в форуме приняли в общей сложности более 2 тысяч человек из 39 регионов страны.

Четвертый форум «Патриоты Урала» проходил 7-9 ноября в Новом Уренгое, в который приехали более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России. На его полях Артем Жога обсудил создание брачного агентства для одиноких бойцов, призвал власти вместо публикации «сухих отчетов» о передаче гуманитарных грузов освещать конкретные результаты помощи волонтеров для повышения интереса к СВО, предложил российским театрам показать спектакли о прошедших реабилитацию военных, сообщил о возможном увеличении числа людей для поиска тел бойцов и разработке единой базы данных с перечислением всех участников СВО и членов их семей для понимания государством их потребностей.

