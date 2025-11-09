Жога: Минобороны рассматривает увеличение числа людей для поиска тел на СВО

Движение «Народный фронт» и Министерство обороны РФ обсуждают создание подразделения для поиска тел участников специальной военной операции (СВО) в зоне боевых действий, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на пленарной сессии форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО). Ко мне обращались из "Народного фронта", чтобы я им подсказал ребят, которые уже не могут выполнять боевые задачи, но не побоятся выйти ближе к линии боевого соприкосновения и заняться эвакуацией останков или тел ребят»,— сказал он.

Господин Жога добавил, что Министерство обороны РФ имеет команды эвакуации, однако «их не так много, как хотелось бы». «Сложно параллельно вести боевые действия и организовывать такие подразделения»,— пояснил полпред.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова подчеркнула, что вопрос по поиску без вести пропавших и тел бойцов «назрел на четвертый год СВО». «Это не всегда просто, иногда нужна малая техника, саперы, потому что территория не разминирована, но семья имеет право знать, имеет право похоронить. У матерей есть вопрос, кто ищет, как ищет, и на него нужно отвечать»,— призвала она.

В ходе форума госпожа Белехова также предложила создать базу данных с перечислением всех участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Она заверила, что информация позволит властям эффективнее помогать бойцам и их родственникам. Артем Жога заверил, что соответствующую базу разрабатывают Министерство цифрового развития РФ и фонд «Защитники Отечества».

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область). С 7 по 9 ноября форум провели в Новом Уренгое (ЯНАО), в нем приняли участие более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России. Центральными темами обсуждения стали поддержка волонтерских инициатив, информационная поддержка СВО, демонстрация новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

