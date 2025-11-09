Артем Жога призвал российские театры поставить спектакли о бойцах СВО

Российские театры должны показывать спектакли об участниках специальной военной операции (СВО), которые прошли все этапы восстановления, реабилитации, социализации после завершения службы, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на пленарной сессии форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО). По его словам, инициатива возникла после просмотра спектакля «Позывной Тишина» Театра Олега Табакова.

Артем Жога

Фото: Марина Молдавская



«Позывной Тишина» относится к жанру документальной драмы. По сюжету герой произведения Артем добровольно отправляется на СВО, в ходе прохождения службы его бросает близкий человек, сам боец получает ранение в бою. Пройдя лечение в госпитале и встретив новую возлюбленную ветеран сталкивается «с черной бездной, притаившейся в закоулках души после пережитого». «У зрителя в конце этой исповеди останется лишь один вопрос: "А я бы так смог?"»,— сказано на сайте Театра Олега Табакова.

Господин Жога подчеркнул, что спектакль окунул его «в ту атмосферу, где был» и тронул «до глубины души». «И это надо делать. Если будут брать эти истории, и художественные руководители станут принимать их в качестве отчетных работ учеников, а они малыми группами по два-три человека ставить эти истории про наших ребят, этого будет достаточно»,— сказал полпред.

Инициативу Артема Жоги поддержал основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. «Собрать истории не проблема, главное — найти выход на тех представителей нашего театрального сообщества, кто готов»,— сказал он. Полпред заверил, что решит вопрос. «Отлично, договорились»,— сказал господин Звинчук.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область). С 7 по 9 ноября форум провели в Новом Уренгое (ЯНАО), в нем приняли участие более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России. Центральными темами обсуждения стали поддержка волонтерских инициатив, информационная поддержка СВО, демонстрация новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Василий Алексеев, Новый Уренгой