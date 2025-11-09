Создатель Telegram-канала «Рыбарь» заявил о спаде интереса россиян к СВО

Число интересующихся темой специальной военной операции (СВО) в России «становится меньше» на четвертый год проведения боевых действий, сообщил основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук на пленарной сессии форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО). «Если обратиться даже к исследованиям 2024 года, то из всего населения России на пике вторжения в Курскую область интересовалось тематикой СВО лишь 1% населения. Вдумайтесь в эти цифры относительно размера России»,— сказал он.

Михаил Звинчук

Фото: Марина Молдавская Михаил Звинчук

Фото: Марина Молдавская

Господин Звинук призвал власти вместо публикации «сухих отчетов» о передаче гуманитарных грузов сообщать о практическом результате работы волонтеров и активистов. «Если будут показывать, насколько волонтеры помогли отодвинуть линию фронта, а с другой стороны — насколько подразделения выполнили задачу по отодвиганию фронта и кто именно за этим стоял, это приблизит нас к новому качественному рывку в освещении и СВО и вовлеченности гражданского общества»,— пояснил создатель «Рыбаря».

Михаил Звинчук добавил, что плакаты с портером участника СВО, его именем и госнаградами в городах не воспринимаются прохожими из-за «отсутствия истории». «Если в городе N на заброшенном заводе появится длинное граффити, отмечающее боевой путь полка, где показано, что ребята не просто так мобилизовались и остались в степях Запорожья, а они в конкретных годах выполнили такие-то задачи, то это позволит создать арт-объект и увековечить славу»,— сказал он.

Предложения господина Звинчука поддержал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, однако он усомнился, что получится «выискивать геройские поступки ребят». «Обычно они не очень любят рассказывать за это. Я вообще стараюсь уходить от этих вопросов»,— подчеркнул бывший командир батальона «Спарта». В качестве альтернативы господин Жога предложил найти истории бойцов в Telegram-каналах подразделений. «Оттуда взять и уже погружаться в них. Вы набросайте алгоритм, и можно подумать, как это реализовать»,— добавил полпред.