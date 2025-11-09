Артему Жоге предложили создать брачное агентство для участников СВО

Государство должно помочь участникам специальной военной операции (СВО) России на Украине в создании семьи и подборе партнеров для бойцов, заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова на пленарной сессии форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО). «Кто первый психолог для того, кто возвращается? Жена и семья. А есть ребята, у которых еще нет семьи. Значит, надо помочь»,— предложила она полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге.

Юлия Белехова

Фото: Марина Молдавская Юлия Белехова

Фото: Марина Молдавская

Господин Жога попросил ее направить проект брачного агентства «Патриоты Урала». «Сделайте предложение, как вы видите этот алгоритм. Сами понимаете, семейные отношения, любовь-морковь, это сложные мероприятия, здесь должен быть подход»,— подчеркнул он. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил скорректировать название агентства на «Патриотки Урала».

Юлия Белехова заверила, что агентство поможет в реабилитации бойцов после из возвращения из зоны проведения СВО. «При хорошей женщине у мужчины всегда все получится: и социализация, и трудоустройство. Может быть, немножко и с юморком, но зато по-честному, запишите предложение, которое актуально»,— призвала глава Комитета семей воинов Отечества.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область). С 7 по 9 ноября форум провели в Новом Уренгое (ЯНАО), в нем приняли участие более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России. Центральными темами для обсуждения стали социальное проектирование и грантовая поддержка волонтерских инициатив, медиадобровольчество и информационная поддержка СВО, демонстрация новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Василий Алексеев, Новый Уренгой