Жога: Минцифры и «Защитники Отечества» разрабатывают базу бойцов СВО и их семей

Министерство цифрового развития РФ и фонд «Защитники Отечества» работают над созданием единой военно-гражданской базы с перечислением всех участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на пленарной сессии форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО). «Много сопротивлений по этому формату со стороны Министерства обороны РФ. База данных — это закрытая информация. Если она есть, ее могут взломать и пользовать нехорошие люди, выходить на родных и близких, запугивать, мы сталкивались с этим постоянно. Это щепетильная тема, над ней работают»,— заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Господина Жогу призвала посодействовать в разработке базы руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. «Мы получаем информацию, когда человек куда-то пришел, а сколько тех, кто не пришел до мест, где оказывается помощь. Ведь сегодня ни один регион до конца не знает, сколько участников СВО воюет. Чтобы действовать проактивно, нужно знать, кто эти люди, сколько членов семьи, какая помощь нужна»,— пояснила она.

Госпожа Белехова добавила, что в базу необходимо добавить и данные членов семей бойцов. «Будет разный уровень доступа, но будет информация, с которой администрации, министерства и ведомства смогут работать. Мы будем понимать, что мы дошли, дотянулись и знаем про эту семью и про этого человека. Очень хотят помогать и помогать на опережение, прийти и спросить, чем помочь. Только нужно знать, к кому прийти»,— сказала руководитель комитета.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область). С 7 по 9 ноября форум провели в Новом Уренгое (ЯНАО), в нем приняли участие более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России. Центральными темами для обсуждения стали социальное проектирование и грантовая поддержка волонтерских инициатив, медиадобровольчество и информационная поддержка СВО, демонстрация новейших разработок в области беспилотных авиационных и наземных систем, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Василий Алексеев, Новый Уренгой