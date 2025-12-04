Краснодарское УФАС зафиксировало снижение нарушений в госзакупках на 27%

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю с января по август 2025 года провело 1027 внеплановых проверок в сфере государственных закупок. Это на четверть меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было проведено 1,3 тыс. проверок. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам проверок специалисты выявили 377 нарушений и выдали 292 предписания. В прошлом году эти показатели составляли 519 нарушений и 488 предписаний соответственно. Снижение составило более 27%.

Уменьшение количества выявленных нарушений связано с изменениями в процедуре рассмотрения жалоб. С 2024 года не учитываются обращения профессиональных жалобщиков.

Кроме того, с 21 июня 2025 года территориальные органы передают в центральный аппарат ФАС жалобы на государственных заказчиков при закупках с начальной максимальной ценой контракта от 500 млн руб. Ранее порог составлял 700 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Кубань», УФАС по Краснодарскому краю в 2024 году вынесло 423 постановления о нарушениях в сфере доступа к инженерным сетям. Общая сумма штрафов составила 230,7 млн руб.

Анна Гречко