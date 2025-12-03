Главные новости за 3 декабря. Ростов-на-Дону и область

В ближайшие шесть лет «Россети Юг» и «Донэнерго» инвестируют в модернизацию сетей 21,8 млрд руб. Планируется, что подписанное между властями и компаниями соглашения позволят обеспечить в регионе стабильное напряжение, быстрое подключение новых жилых районов и оперативное устранение аварий.

Новочеркасская компания «Гиперион», специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для ЖКХ, подписала крупный договор на строительство станции обезжелезивания сточных вод в Курчатове Курской области стоимостью 1,2 млрд руб. В 2025 году «Гиперион» заключил госконтракты на рекордную сумму 2,6 млрд руб. — в 3,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону за год увеличилась на 4,7% и составила в ноябре 159,7 тыс. руб. В ноябре 2024 года этот показатель равнялся 152,5 тыс. руб. Относительно октября 2025 года стоимость одного квадратного метра в ноябре уменьшилась на 0,61%, или на 977 руб.

Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону федеральной антимонопольной службы в решении о проведении нового аукциона комитетом по управлению имуществом Батайска. Теперь комитет по управлению имущества Батайска обязан провести конкурсные процедуры.

Заместитель председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Анжелика Власенко и судья Волгодонского районного суда Ирина Коваленко подали в отставку по собственному желанию. Решение утвердила коллегия квалификационной коллегии судей на заседании 21 ноября.

Информацию об отмене ряда городских маршрутов и сокращении электротранспорта в Ростове-на-Дону к 2030 году глава города Александр Скрябин назвал недостоверной. По его словам, документ, в котором содержится вся эта информация, всего лишь проект, который не принят. Его предстоит еще обсуждать и корректировать.