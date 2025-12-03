Новочеркасский «Гиперион» увеличил сумму госконтрактов в 3,6 раза в 2025 году

Новочеркасская компания «Гиперион», специализирующаяся на проектировании и производстве оборудования для ЖКХ, подписала крупный договор на строительство станции обезжелезивания сточных вод в Курчатове Курской области стоимостью 1,2 млрд руб. Об этом сообщает «Город N».

По информации компании, в 2025 году «Гиперион» заключил госконтракты на рекордную сумму 2,6 млрд руб. — в 3,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Прежний максимальный результат завод показал в 2022 году, получив заказы на 1,7 млрд руб.

«Все действующие соглашения 2025 года «Гиперион» оформил с заказчиками из других регионов, включая отдаленные территории. Последние госконтракты с клиентами из Ростовской области компания получала в 2022 году: поставляла блочно-модульную станцию очистки стоков для администрации Усть-Донецкого района и ремонтировала канализационно-насосную станцию в Октябрьском сельском районе»,— говорится в сообщении.

В конце 2024 года предприятие присоединилось к особой экономической зоне «Ростовская» в Новочеркасске. Компания намерена построить там завод металлоконструкций и после выхода на полную мощность планирует ежегодно выпускать 240 тонн металлоконструкций и специального оборудования для очистки.

По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Гипериона» удвоилась и достигла 2,2 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась в 1,6 раза до 5,1 млн руб. Фирма основана в 2010 году. Генеральный директор Владислав Гурьянов и Иван Городецкий владеют равными долями по 50%.

Валентина Любашенко