В Ростове цена квадратного метра в новостройках выросла до 159,7 тысячи рублей

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону за год увеличилась на 4,7% и составила в ноябре 159,7 тыс. руб. В ноябре 2024 года этот показатель равнялся 152,5 тыс. руб. Такие данные приводит аналитическая система «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru.

По информации экспертов, при годовом увеличении в месячном сравнении наблюдается небольшое падение. Относительно октября 2025 года стоимость одного квадратного метра в ноябре уменьшилась на 0,61%, или на 977 руб.

По результатам ноября самым дорогим для приобретения жилья в новостройках по-прежнему является Кировский район Ростова — квадратный метр там стоит в среднем 206,7 тыс. руб. Наиболее доступные предложения представлены в Железнодорожном районе со средней ценой 140,2 тыс. руб. за квадратный метр.

«Разрыв между минимальной и максимальной стоимостью квадратного метра в новостройках Ростова составляет 7,5 раз»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко