Власти Батайска проведут аукцион по передаче в аренду водопровода по решению суда

Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону федеральной антимонопольной службы в решении о проведении нового аукциона комитетом по управлению имуществом Батайска. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского УФАС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в апреле 2010 года орган местного самоуправления заключил договор аренды централизованных сетей водоснабжения и водоотведения без проведения торгов.

«Такое решение ограничило конкуренцию, поскольку другие потенциальные претенденты были лишены права на эксплуатацию объектов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в договоре аренды не предусматривается обслуживание систем водоснабжения и водоотведения. Коцессионное же соглашение, напротив, не только обеспечивает экономию бюджетных средств, но и возлагает на победителя обязанности по обслуживанию и содержанию сетей.

Теперь комитет по управлению имущества Батайска обязан провести конкурсные процедуры.

Константин Соловьев

