Судьи из Ростова и Волгодонска подали в отставку по собственному желанию
Заместитель председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Анжелика Власенко и судья Волгодонского районного суда Ирина Коваленко подали в отставку по собственному желанию. Решение утвердила коллегия квалификационной коллегии судей на заседании 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ККС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, причины отставки обеих судей связаны с личными заявлениями. Официальных комментариев о дальнейших планах от них пока не поступало. Решение коллегии завершает их полномочия в действующих судах региона.