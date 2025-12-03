Судьи из Ростова и Волгодонска подали в отставку по собственному желанию

Заместитель председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Анжелика Власенко и судья Волгодонского районного суда Ирина Коваленко подали в отставку по собственному желанию. Решение утвердила коллегия квалификационной коллегии судей на заседании 21 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ККС.

По информации ведомства, причины отставки обеих судей связаны с личными заявлениями. Официальных комментариев о дальнейших планах от них пока не поступало. Решение коллегии завершает их полномочия в действующих судах региона.

Валентина Любашенко