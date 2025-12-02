Рынок ипотеки в 2026 году может вырасти на четверть

В России в 2026 году выдачи ипотеки может вырасти примерно на четверть, составив около 5,3 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



По данным экспертов, сегмент станет более сбалансированным, так как соотношение государственных и рыночных программ «достигнет паритета». Так, специалисты фиксируют восстановлением российского рынка ипотеки вслед за снижением ключевой ставки постепенно. До конца года эксперты банка прогнозируют высокую активность заемщиков на рынке недвижимости с традиционным пиком в декабре.

Ожидается, что во втором полугодии 2025 года продажи ипотеки на рынке составят порядка 2,7 трлн руб., что более чем на треть выше в сравнении со вторым полугодием прошлого года. По итогам всего года показатели достигнут 4,2 трлн руб. (снижение на 13% год к году).

В то же время основной объем продаж приходится на госпрограммы. В 2025 году по ним будут заключены три из четырех сделок в России. Еще одним фактором остается продолжение «накопительного сезона».

«В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться «потепление», в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей. Важно, что после «турбулентности» он снова станет сбалансированным: на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три, как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик», — приводят в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.