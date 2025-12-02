В 2026 году выдача розничных кредитов может составить порядка 12,7 трлн рублей

В 2026 году выдача розничных кредитов может составить порядка 12,7 трлн руб., что на 32% превысит планируемый результат 2025 года. Такие прогнозы экспертов приводят в пресс-службе банка ВТБ.



В 2025 году, по оценке специалистов, продажи кредитов физлицам в России составят менее 10 трлн руб., что на четверть ниже, чем в 2024 году. Отмечается, что 60% продаж составят ипотека и автокредиты: 4,2 трлн руб. и 1,8 трлн руб. соответственно. На кредиты наличными придется порядка 3,6 трлн руб. Согласно прогнозам, объем розничного кредитного портфеля на рынке по итогам года увеличится на 4%, приблизившись к 40,9 трлн руб. Основным драйвером его роста станут автокредиты, портфель которых прибавит 18%.

В 2026 году положительную динамику выдач на рынке эксперты прогнозируют по большинству направлений розницы. Так, примерно на четверть увеличатся объемы по ипотеке, на 55% — по кредитам наличными. Выдачи автокредитов покажут сопоставимый с текущим годом результат. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 году ожидается на уровне 6%.