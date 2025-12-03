Глава Ростова назвал информацию о сокращении маршрутов недостоверной

Информацию об отмене ряда городских маршрутов и сокращении электротранспорта в Ростове-на-Дону к 2030 году глава города Александр Скрябин назвал недостоверной. По его словам, документ, в котором содержится вся эта информация, всего лишь проект, который не принят. Его предстоит еще обсуждать и корректировать.

Александр Скрябин поручил городскому отделу транспорта разъяснить общественности и перевозчикам планируемые изменения в транспортной системе.

«Вы запустили документ, из которого в резюме видно, что такой-то маршрут возможен к отмене, что электротранспорт перестанет существовать. Это же недостоверно и совсем не так. Мы делаем правильное дело, пересматриваем стратегию, которая не пересматривалась много лет. И давайте правильно эту информацию размещать», —отметил господин Скрябин.

Глава города добавил, что над стратегией развития транспортной системы работали два института. В итоге специалисты представили ключевой документ — фундамент для дальнейшего улучшения транспортного обслуживания города.

Наталья Белоштейн