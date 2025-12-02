Российские банки могут повысить ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса

В России фиксируют увеличение интереса со стороны населения к сберегательным продуктам в преддверии выплаты новогодних премий и желанием кредитных организаций привлечь стабильную ликвидность. Такие данные следуют из исследований, опубликованных пресс-службой ВТБ.



Во второй декаде ноября Банк России впервые с начала 2025 года зафиксировал рост средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банков, которая увеличилась на 0,18 п. п., то есть до 15,50% годовых. С начала года показатель снижался, потеряв 6,2 п. п. По состоянию на конец ноября средняя максимальная доходность вкладов в топ-10 банков составила 15,40% годовых на три месяца, 14,90% на шесть месяцев и 13,49% на год.

Эксперты отмечают рост ставок на комбинированные продукты, которые служат инструментом для стимулирования кросс-продаж внутри финансовых групп, но не являются массовым предложением на рынке.