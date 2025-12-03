Главные новости к утру 3 декабря

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам российско-американских переговоров в Кремле заявил, что компромиссного мирного плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ.

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников спросил помощника президента России Юрия Ушакова, ближе или дальше стал мир по итогам переговоров в Кремле. «Не дальше — это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве», — ответил господин Ушаков.

Американские военные готовятся перейти к наземным ударам по группировкам, связанным с наркотрафиком в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. Он подчеркнул, что операции на суше могут начаться «очень скоро».

Потребление электроэнергии ЦОДами и майнерами криптовалют в России к 2030 году достигнет 2%, а основными потребителями электроэнергии станут ЦОДы для ИИ, прогнозирует ВТБ. Для предотвращения дефицита электроэнергии к этому периоду придется профинансировать строительство новых энергомощностей на 6 трлн руб.

Всплеск интереса металлургов к закупкам лома вызвал в ноябре рост стоимости сырья: основные потребители подняли цены на 1 тыс. руб. за тонну. Аналитики фиксируют дефицит лома в некоторых регионах из-за невозможности быстро удовлетворить выросший спрос.

Власти утвердили систему обязательной цифровой маркировки для радиоэлектроники, которая затронет производителей, импортеров и ритейлеров. Решение предусматривает поэтапный переход, а новые нормы будут применяться к широкому спектру устройств, от смартфонов, ноутбуков и печатных плат до розеток, светильников и светодиодов.

29-летнему уроженцу Афганистана Рахманулле Лаканвалу, подозреваемому в вооруженном нападении на бойцов американской Национальной гвардии в Вашингтоне, официально предъявлены обвинения. Пункты обвинения связаны с убийством, преднамеренным нападением, а также незаконным хранением оружия. Сам подозреваемый не признает себя виновным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил у него помощи в получении помилования израильского президента Ицхака Герцога. Об этом сообщает Axios со ссылкой источники. С 2019 года в отношении господина Нетаньяху ведется судебное разбирательство по делу о коррупции.

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek выпустил две новые модели: DeepSeek-V3.2 и более продвинутую версию DeepSeek-V3.2-Speciale. По словам разработчиков, DeepSeek-V3.2-Speciale превосходит по некоторым параметрам GPT-5 от OpenAI и соответствует по уровню рассуждений модели Gemini-3.0 Pro от Google.