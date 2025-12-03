Deepseek представила новые ИИ-модели V3.2

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek выпустил две новые модели: DeepSeek-V3.2 и более продвинутую версию DeepSeek-V3.2-Speciale.

В опубликованном релизе разработчики отмечают два ключевых технологических достижения. Во-первых, новую методику обучения, сочетающую надежные протоколы с масштабными вычислениями. Во-вторых, усовершенствованный механизм внимания, который позволяет эффективно обрабатывать большие объемы текста, не теряя в качестве работы.

Согласно данным компании, модель DeepSeek-V3.2-Speciale превосходит по некоторым параметрам GPT-5 от OpenAI и соответствует по уровню рассуждений модели Gemini-3.0 Pro от Google.

В качестве доказательства возможностей DeepSeek приводит победы своей ИИ-системы на международных олимпиадах по математике и информатике в этом году.

Эрнест Филипповский