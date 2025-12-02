Трамп сообщил о скором начале наземных операций против наркоторговцев

Американские военные готовятся перейти к наземным ударам по группировкам, связанным с наркотрафиком в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома. Он подчеркнул, что операции на суше могут начаться «очень скоро».

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем»,— сказал президент США.

Сегодня господин Трамп провел встречу с командой по национальной безопасности, обсудив дальнейшие действия в отношении Венесуэлы из-за безуспешных попыток оказать давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время продолжающаяся морская операция США против наркотрафика из Венесуэлы усиливает напряженность, особенно на фоне обвинений в адрес главы Пентагона Пита Хегсета, которого подозревают в причастности к возможному военному преступлению.

