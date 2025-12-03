Электронике наказали держать марку

Власти утвердили систему обязательной цифровой маркировки для радиоэлектроники, которая затронет производителей, импортеров и ритейлеров. Решение предусматривает поэтапный переход, а новые нормы будут применяться к широкому спектру устройств, от смартфонов, ноутбуков и печатных плат до розеток, светильников и светодиодов. Участники рынка считают, что основной проблемой на рынке остается использование иностранных комплектующих, которую введением только маркировки не решить.

Правительство РФ утвердило обязательную цифровую маркировку для рынка радиоэлектроники. Соответствующее постановление №1954, которое определяет новые правила для производителей, импортеров и продавцов широкого пула устройств (от смартфонов и ноутбуков до светильников и электрических розеток), премьер Михаил Мишустин подписал 28 ноября.

Документ вводит поэтапный график внедрения маркировки: регистрация участников — с 1 марта 2026 года, а полномасштабный оборот промаркированной продукции должен быть налажен к 1 марта 2027 года. Согласно новым правилам, штрихкод необходимо наносить непосредственно на товар или его упаковку таким образом, чтобы он оставался читаемым на протяжении всего жизненного цикла изделия. Кроме того, все участники цепи, включая производителей, импортеров, дистрибуторов и розничные сети, должны будут зарегистрироваться в единой государственной информационной системе мониторинга (ГИС).

Оператор ГИС (Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) будет предоставлять коды маркировки на платной основе с 1 мая 2026 года. До этого срока их можно получить бесплатно, но обязательно использовать и отчитаться об этом. В Минпромторге на вопросы “Ъ” не ответили. Стоимость маркировки не оказывает влияния на себестоимость продукции, отметили в ЦРПТ: цена одного кода — 50 коп., а затраты на внедрение минимальные и разовые. «По данным исследования НИФИ Минфина, в 33 товарных группах, где уже действует маркировка, ее влияние на себестоимость не превысило 1% за шесть лет. А благодаря вытеснению с рынка нелегальной продукции добросовестные предприниматели увеличивают рыночную долю, как результат — зарабатывают больше. Так, аналитики ИГМУ ВШЭ говорят о том, что дополнительные доходы бизнеса за один год маркировки радиоэлектроники составят более 9 млрд руб., а влияние на цену не превысит 0,4%»,— добавили в ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции в России проводился с 1 декабря 2023 года; первоначально его срок был определен до 28 февраля 2025 года, но затем продлен до 28 февраля 2026-го, оператором системы выступает ЦРПТ, а общие цели эксперимента связаны с отработкой технологии нанесения кодов маркировки и наполнением национального каталога маркируемых товаров.

«На наш взгляд, все, кто хочет оставаться на этом рынке, должны будут оказаться готовыми к введению маркировки в указанный срок»,— отметил производитель электроники Fplus, добавив, что их производственная площадка готова к реализации постановления. При этом, по словам директора дивизиона стратегических программ Yadro Александра Понькина, остаются открытыми вопросы взаимодействия с юрисдикциями ЕАЭС, в том числе по обмену данными между национальными и наднациональными системами. «Рассчитываем, что эти нюансы будут урегулированы до начала обязательной маркировки. В противном случае высок риск перекоса нагрузки, при котором добросовестные производители будут фактически компенсировать издержки за участников, игнорирующих требования маркировки, что существенно исказит конкурентную среду, особенно на фоне дополнительной фискальной нагрузки в виде нового промышленного сбора»,— добавил он.

На сегодняшний день одной из основных проблем электронной отрасли является контрафакт — использование китайской ЭКБ под видом российских компонентов, считает вице-президент GS Group Сергей Долгопольский. «Одновременно с маркировкой следует ввести обязательства по отчетности производителей реестровых устройств о применяемой ЭКБ. При этом производителей, которые не предоставили или исказили данные о происхождении комплектующих, следует исключать из реестра и привлекать к ответственности»,— добавляет он. «На старте внедрения системы мы, как производители светотехнического оборудования — конечного продукта, будем зависеть от поставщиков компонентов, то есть от того, как быстро и корректно они выполнят требования по маркировке»,— отмечает коммерческий директор «ПК Глерио» Рудис Андрюс.

Филипп Крупанин