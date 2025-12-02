Axios: Нетаньяху попросил Трампа помочь в получении помилования президента Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил у него помощи в получении помилования израильского президента Ицхака Герцога. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два американских и один израильский источник. С 2019 года в отношении господина Нетаньяху ведется судебное разбирательство по делу о коррупции.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп созвонились 1 декабря. По информации источников Axios, американский президент сказал господину Нетаньяху, что Ицхак Герцог, скорее всего, должен предоставить помилование. Однако господин Трамп не пообещал дальнейшей помощи по этому вопросу. «Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сделал больше, но президент уже сделал все, что мог»,— сказал собеседник издания.

12 ноября господин Трамп попросил президента Израиля прекратить уголовное преследование Биньямина Нетаньяху по нескольким уголовным делам — о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Официальное прошение о помиловании израильский премьер направил Ицхаку Герцогу 30 ноября. Канцелярия главы государства пообещала «ответственно и серьезно» рассмотреть прошение.

С 2019 года в Израиле ведутся несколько уголовных расследований против Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Ни по одному из пунктов обвинения израильский премьер вину не признал. В мае 2020-го по этим делам начался судебный процесс.

