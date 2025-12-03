ABC: подозреваемому в стрельбе в Вашингтоне предъявили обвинения

29-летнему уроженцу Афганистана Рахманулле Лаканвалу, подозреваемому в вооруженном нападении на бойцов американской Национальной гвардии, официально предъявлены обвинения. Пункты обвинения связаны с убийством, преднамеренным нападением, а также незаконным хранением оружия. Сам подозреваемый не признает себя виновным, сообщает ABC News.

Источники телеканала сообщают, что обвинения, связанные с терроризмом, мужчине не предъявлялись, так как пока не найдено доказательств, «связывающих Лаканвала с какой-либо террористической организацией». Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 января без возможности внесения залога.

Стрельба в Вашингтоне произошла 26 ноября. Мужчина с револьвером напал на военнослужащих Нацгвардии в 1,5 км от Белого дома. Он подошел к ним со спины и стрелял в головы. 20-летняя Сара Бекстром погибла. Ее 24-летний коллега получил тяжелые ранения. Следствие полагает, что Лаканвал испытывал финансовые трудности, а также, «возможно, переживал кризис психического здоровья».

Влад Никифоров