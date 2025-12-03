Переговоры Путина и Уиткоффа завершились спустя почти пять часов

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле завершились, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Встреча длилась почти пять часов.

Журналистов пригласили для общения с помощником российского президента Юрием Ушаковым, который также участвовал в обсуждении. Стороны обсуждали американский мирный план, разработанный по итогам консультаций между Вашингтоном и Киевом.

Это шестой визит господина Уиткоффа в Москву после прихода к власти администрации Дональда Трампа.