Данным ищут киловатты

Потребление электроэнергии ЦОДами и майнерами криптовалют в России к 2030 году достигнет 2%, а основными потребителями электроэнергии станут ЦОДы для ИИ, прогнозирует ВТБ. В целом же для предотвращения дефицита электроэнергии к этому периоду придется профинансировать строительство новых энергомощностей на 6 трлн руб. Аналитики называют такую оценку завышенной, когда участники рынка отмечают, что спрос на услуги ЦОДов будет формироваться за счет обычных, а не ИИ-стоек.

К 2030 году доля потребления электроэнергии ЦОДами и майнерами криптовалют в России достигнет 2% от всего потребления электроэнергии, увеличившись в 2,5 раза, заявил на форуме «Россия зовет!» член правления ВТБ Виталий Сергейчук. По его словам, это произойдет, несмотря на снижение до 1% темпа прироста потребления электроэнергии в этом году. Чтобы предотвратить дефицит электроэнергии, мощности и обеспечения надежности энергоснабжения к 2030 году потребуется строительство новых энергомощностей, капитальные затраты на которые он оценивает в 6 трлн руб. до 2030 года, а основными потребителями электроэнергии станут ЦОДы для ИИ, промпроизводства, жилищное строительство и т. д., заявил господин Сергейчук.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что, согласно оценке правительства, сейчас энергопотребление ЦОДов оценивается в 1 ГВт и ожидается на уровне 2,5 ГВт к 2030 году — вклад ЦОДов в потребление мощности составит 1,3%. Исходя из более смелых оценок, рынок ЦОДов (без учета майнинга) оценивается уже сегодня на уровне в 1,5–2 ГВт установленной мощности, тогда потребление ЦОДами мощности к 2030 году может увеличиться до 3–4 ГВт. При этом ИИ в общей вычислительной работе занимает только 4–8%. Эта доля может увеличиться до 10–15%, но основной прирост энергопотребления ЦОДами обусловлен не влиянием ИИ, а естественным развитием информационного сектора. Стоимостной показатель в 6 трлн — 17,6% всех инвестиций в новую генерацию — кажется завышенным. Даже если предположить, что весь новый спрос со стороны ЦОДов будет покрываться только за счет строительства энергомощностей, то капвложения не превысят 770 млрд руб. С тем, что оценка завышена, соглашается директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко. «Рынок ЦОДов оценивается до 200 млрд руб., что не позволяет покрыть такие затраты на необходимые энергомощности»,— говорит он.

По оценкам Международного энергетического агентства, дата-центры сейчас потребляют около 1–1,5% мировой электроэнергии, к концу десятилетия эта доля может вырасти примерно до 3% — «заметно, но далеко не доминирующе», напоминает директор по развитию ЦОД РТК-ЦОД Константин Степанов. «В России пока ограничен круг компаний, способных создавать специализированные кластеры для работы с ИИ и обеспечивать их функционирование при высоких нагрузках»,— объясняет директор направления дата-центров компании Selectel Илья Михайлов. Он добавляет, что, несмотря на растущий спрос на ИИ-системы, основной спрос будет формироваться стандартными стойками мощностью 5–7 кВт.

«Проблема заключается не столько в абсолютном объеме потребления, сколько в его географической концентрации. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается локальный дефицит энергомощностей для ЦОДов из-за их высокой концентрации и ограничений по инфраструктуре электроснабжения. На данный момент в России работает порядка 200 дата-центров с общим числом стойко-мест свыше 80 тыс. И основная часть ЦОДов находится именно в Москве и Московской области (около 80% рынка) и Санкт-Петербурге (около 10%)»,— говорит директор по стратегии Cloud.ru Илья Королев. «Цодостроители жалуются, что приходится годами ждать разрешения от энергетиков на подключение или искать другие площадки. Избыток мощностей существует как раз там, где ЦОДы востребованы меньше из-за удаленности от экономических центров»,— объясняет ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.

Алексей Жабин, Анна Тыбинь