Заводы заломили спрос

Всплеск интереса металлургов к закупкам лома вызвал в ноябре рост стоимости сырья: основные потребители подняли цены на 1 тыс. руб. за тонну. Аналитики фиксируют дефицит лома в некоторых регионах из-за невозможности быстро удовлетворить выросший спрос, но сами участники рынка не ждут, что рост потребления продлится долго.

Стоимость лома марки 3А по итогам ноября выросла на 4–8% в зависимости от региона поставки на условиях CPT железнодорожным транспортом, следует из обзора Metals & Mining Intelligence (MMI). На юге цены увеличились до 21,98 тыс. руб., в центральной части России — до 21,7 тыс. руб., на Урале — до 22,57 тыс. руб. Рейтинговое агентство «Русмет» оценивает среднюю стоимость лома на конец ноября в 17 тыс. руб. за тонну на условиях FCA (продавец поставляет товар назначенному покупателем перевозчику) без НДС и железнодорожного тарифа. С начала месяца цена выросла на 16,7%.

В MMI рост цен связывают с активизацией закупок сырья крупнейшими металлургическими предприятиями после затяжного периода низкого спроса. «ММК весь летний период отсутствовал на рынке и лишь в августе вернулся к пополнению запасов, после отсутствия в сентябре-октябре к закупкам вернулась и ТМК»,— говорит руководитель направления по рынкам лома аналитического агентства MMI Александр Шихранов. По его словам, с учетом низких складских запасов на других предприятиях это сформировало дефицит лома в ряде регионов, в первую очередь в центре и на Урале. Ломозаготовка на фоне низкого спроса снижалась, и когда потребности рынка резко возросли, ломозаготовители «на земле» не могут быстро увеличить поставки, поясняет аналитик. «Кроме того, им нужны дополнительные стимулы в виде роста стоимости сырья»,— добавляет господин Шихранов.

По оценкам MMI, ежегодно в России добывается около 21–29 млн тонн металлолома. Металлурги в лучшие годы потребляли примерно 25 млн тонн, но на 2025–2026 годы спрос оценивается в 14 млн тонн в год. Александр Шихранов отмечает, что ломосбор в следующем году может увеличиться за счет потенциального роста экспорта в Турцию, Белоруссию и Южную Корею. Сейчас весь экспорт лома из России оценивается в 1,7 млн тонн. По данным MMI, стоимость лома с поставкой в Турцию в ноябре выросла на 3%, до $362 за тонну (CFR).

Опрошенные металлурги “Ъ” не ответили, но ломозаготовители рост котировок подтверждают. Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов говорит, что основные потребители в среднем повысили цены на 1 тыс. руб. за тонну в сравнении с октябрем. По его словам, это связано с увеличением объемов закупки лома у металлургов в связи со сезонным снижением ломосбора и необходимостью формирования запасов. В декабре в «Трансломе» ждут роста цен до 1 тыс. руб. на тонну в условиях увеличения железнодорожных тарифов. Но, добавляет господин Астахов, сдерживающим фактором выступает стагнация цен на готовую продукцию. Роста спроса на лом в России и на основных экспортных рынках он не ожидает.

При отсутствии предпосылок к увеличению потребления стали в РФ в следующем строительном сезоне и продлении действия экспортных квот потенциал к росту цен на лом может иссякнуть уже в первом квартале 2026 года, считает директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин. По его мнению, рост спроса в ближайшие годы может возникнуть разве что в сегменте легированных ломов при запуске крупного инвестиционного проекта по выпуску нержавеющей стали.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что расширение экспортных возможностей могло бы поддержать закупочные цены и рентабельность ломозаготовителей, сгладив провалы внутреннего спроса. Но, по его словам, даже при увеличении квот и освоении новых направлений экспорт вряд ли полностью компенсирует падение внутреннего потребления. На 2025 год установлена квота на экспорт лома вне ЕАЭС в объеме 1,5 млн тонн с последующим увеличением до 1,8 млн тонн. «Это подчеркивает политическую установку: допускать экспорт как "клапан" избытка, но сдерживать его чрезмерный рост, чтобы сохранить сырье для внутренней металлургии»,— рассуждает Дмитрий Орехов.

