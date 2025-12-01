QR с китайским акцентом

Российские банки расширяют географию оплаты QR-кодом в дружественных странах — недавно такая возможность появилась у клиентов Сбербанка. Это стало продолжением начатой российскими организациями в 2025 году тенденции на использование локальных платежных QR-решений внутри своих приложений в странах с большим туристическим потоком россиян. Тестирование подобных механизмов уже прошло в Турции, Вьетнаме и Таиланде.

Китайская грамота

Сбербанк запустил оплату товаров и услуг в Китае через свое приложение с помощью QR-кода на платформе Alipay — одной из двух крупнейших китайских платформ мобильных платежей. На начало 2025 года возможность платежей через национальную китайскую платформу Alipay и глобальную Alipay+ (принадлежат Ant Financial и входят в экосистему Alibaba Group) поддерживалась более чем в 90 млн торговых точек на 66 рынках (по данным пресс-релиза, который приводит издание The Asian Banker).

В странах ближнего зарубежья уже есть опыт интеграции с Alipay+. Так, в конце апреля 2024 года казахстанский банк Kaspi объявил о том, что в его приложении реализована возможность оплаты через QR-коды на этой международной платформе. В частности, для своих клиентов кредитная организация перечисляет 53 юрисдикции, где возможна оплата через Alipay+, в том числе это США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, Япония и другие.

Куарные надежды банкиров

Эксперимент Сбербанка с оплатой по QR-кодам в Китае — самый масштабный, но далеко не первый. В марте 2025 года сразу два российских банка — тот же Сбербанк и ВТБ,— а также телекоммуникационный холдинг МТС, в экосистему которого входит, в частности, МТС-банк, объявили, что для своих пользователей через собственные приложения запустили оплату по QR-коду товаров и услуг в Турции. При этом ВТБ (на момент публикации заметки пресс-релиз с сайта банка был удален) и МТС сообщили об этом как о состоявшемся факте — Сбербанк же уточнил, что на тот момент проводилось только тестирование этого функционала, а полноценный запуск запланирован на конец месяца.

Однако на специализированных туристических форумах сразу же начались жалобы на невозможность оплаты в стране через QR-коды (об этом же летом писали «Известия»). Впрочем, осенью некоторые клиенты все-таки стали утверждать, что такая оплата стала проходить через российские приложения. «Сервис был восстановлен 23 октября 2025 года. Ошибка возникала в течение нескольких месяцев»,— признали в поддержке ВТБ, отметив, что «данный способ оплаты может быть доступен не везде».

В середине октября так же синхронно Сбербанк и ВТБ объявили о том, что запустили возможность оплаты по QR-кодам через свои приложения во Вьетнаме. В частности, клиенты «Сбера» отмечали, что действительно были успешные случаи использования такого функционала (впрочем, были и неуспешные).

В конце октября МТС-банк заявил, что оплату через QR-коды реализовал для Таиланда. Правда, подтверждений проведения трансакций в этой стране найти не удалось, зато есть жалобы на пока нерабочий функционал.

Кроме того, банки объявляют о реализации возможности оплат с помощью QR-кодов на территории стран ближнего зарубежья. Например, помимо названных ВТБ говорит еще о двух странах, где пользователям его приложений доступна оплата по QR-кодам,— это Кыргызстан и Таджикистан; у Сбербанка кроме этих стран доступна оплата QR-кодом еще в Белоруссии и Узбекистане (по словам операциониста кредитной организации); у МТС-банка — в Узбекистане, Азербайджане и Армении. О том, что Газпромбанк запустил возможность оплаты через QR-коды в Армении, Таджикистане и Турции, кредитная организация в конце ноября без подробностей сообщила в своем приложении.

«Мир» без стран

Проблемы с оплатой товаров и услуг за рубежом у клиентов российских банков возникли в начале 2022 года, после того как международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard приостановили работу в России (так же поступила и менее распространенная в РФ МПС JCB родом из Японии).

Сразу же после этого последовали объявления о потенциальном распространении возможности оплаты российскими картами «Мир» от отечественной Национальной системы платежных карт (НСПК, принадлежит Банку России) на различные страны — Египет, Индию, Малайзию, Шри-Ланку, Никарагуа, Нигерию и так далее.

Однако к концу 2025 года возможности использования карт «Мир» за рубежом остаются весьма ограниченными: они принимаются лишь немногим более чем в десяти странах (при этом более половины этих юрисдикций приходится на страны ближнего зарубежья), и то зачастую формально — из-за крайне ограниченного распространения инфраструктуры.

Хотя Банк России и заявляет, что «на постоянной основе ведется диалог с партнерами из заинтересованных дружественных стран по сохранению и расширению инфраструктуры приема карт “Мир” за рубежом», надежды на такое расширение остается мало, особенно после попадания НСПК под санкции, прежде всего Соединенных Штатов и Европейского союза. «Пока поддержка карт “Мир” присутствует почти исключительно в странах, где местным регуляторам нечего терять от вторичных санкций США и ЕС»,— говорит заместитель директора группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александр Бугаков.

И целого «Мира» мало

В создавшейся ситуации у российских граждан осталось два рабочих способа оплаты за границей — получение в отечественных кредитных организациях карт основанной в Китае МПС UnionPay, продолжившей сотрудничество с несанкционными российскими банками, а также оформление карточек Visa и Mastercard у зарубежных игроков.

Что касается первого способа, то такие предложения стали стремительно сокращаться по мере последовательного попадания российских кредитных организаций под санкции.

В результате к 2025 году осталось всего два российских банка, эмитирующих карты UnionPay, пригодные для платежей за границей (см. «Ъ» от 26 ноября 2024 года): Россельхозбанк (РСХБ, не находится под блокирующими санкциями США) и принадлежащий казахстанским акционерам несанкционный Азиатско-Тихоокеанский банк.

Тем не менее «проходимость» российских карт UnionPay не самая высокая (для ее увеличения иногда используют мобильную платежную систему Huawei Pay, которая подменяет российский BIN-код карты на китайский). К тому же летом 2025 года было заблокировано использование карт РСХБ в странах ЕС. Правда, в РСХБ заверили, что «клиенты РСХБ выбирают карты UnionPay как самый удобный и доступный вариант оплаты за границей».

Второй способ, породивший такие феномены, как «карточный туризм» (см. «Ъ» от 15 декабря 2024 года) и возникновение разного рода «помогаек», доставляющих пластик в Россию из различных юрисдикций, оказался достаточно затратным для проживающих в России граждан (см. подробнее «Ъ-Review» от 22 октября).

Чужие кошельки

Третий путь, предложенный финансовыми организациями россиянам для конкретных стран,— это пополнение локальных цифровых кошельков. Так, например, для Турции c 2023 года используется сервис Letim через местную платежную систему Troy (см. «Ъ» от 3 августа 2023 года).

Сбербанк в сентябре объявил, что в партнерстве с Transcorp International реализовал пополнение электронного кошелька Cheq в Индии (на основе местной системы мгновенных платежей UPI), «который позволяет безналично оплачивать товары и услуги в этой стране», и обещал, что «позже появится возможность пополнения других кошельков». Впрочем, сейчас зарегистрироваться в Cheq можно, лишь имея визу в Индию, а в стране для активации придется встретиться с агентом, предупреждает Сбербанк.

В начале ноября «Ведомости» писали, что Т-Банк реализовал переводы в Китай — на кошельки китайских платежных систем Alipay и WeChat Pay. Правда, и здесь есть ограничения: пополнить кошельки пока могут только владельцы китайских сим-карт.

Помимо различных ограничений подобные методы объединяет оплата посредством QR-кодов (приложение Letim, впрочем, позволяет оформить виртуальную небанковскую карту) — распространенного платежного инструмента в странах Востока.

Платежная стандартизация

Оплата через QR-коды и появление соответствующих технологий в приложениях банков получили распространение в России только в начале 2020-х годов (первые тестирования Сбербанком и разработанной НСПК Системой быстрых платежей были проведены в 2019 году). Особый импульс к развитию оплаты через QR-коды дал турбулентный 2022 год.

А уже во второй половине 2024 года стало известно, что пилотируются решения для оплаты с помощью QR-кодов через приложения российских банков за границей.

В частности, руководитель отдела «Переводы» в департаменте трансакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов тогда рассказывал, что технологии банков способны обрабатывать большинство типов иностранных платежных QR-кодов (от 50% до 100%), при этом POS-терминалы могут принадлежать любым зарубежным банкам без необходимости устанавливать специальное партнерство с российскими кредитными организациями (цитируется по PLUSworld). «Наши банки полностью готовы к подобным интеграциям за рубежом»,— подтверждает руководитель направления информационных технологий и платежных систем Ассоциации банков России Анна Забавина.

Согласно пресс-релизу МТС-банка, в Турции для оплаты через QR-коды используется единый национальный стандарт QR-платежей QR TR (или TR Karekod), введенный ЦБ республики в 2020 году. ВТБ в своем сообщении о запуске платежей во Вьетнаме сообщил, что в этой стране для проведения оплаты используется подобный же местный стандарт — VietQR, запущенный в 2021 году Национальной платежной корпорацией страны (NAPAS), основным акционером которой является местный регулятор, Госбанк Вьетнама. Какой стандарт пытается использовать МТС-банк в Таиланде, не ясно, но в стране также есть государственный стандарт — Thai QR Code, в который, в частности, интегрирована самая популярная система PromptPay.

QR-коды бьют по курсу

Все компании, которые реализовали или стараются реализовать возможность оплаты посредством QR-кодов через свои приложения за рубежом, утверждают, что комиссии за такие трансакции не взимают (только в поддержке МТС-банка предупреждают, что при оплате с карт банков, не входящих в его экосистему, возможны дополнительные комиссии).

Однако пользователи, которым все-таки удается таким способом провести оплату за границей, жалуются на невыгодный курс конвертации рублей в местную национальную валюту.

Например, оплата в магазине во Вьетнаме по QR-коду одного из банков 26 ноября прошла по курсу 303 вьетнамских донга к 1 руб., тогда как курс Банка России на тот день был установлен на уровне 318,5 донга к 1 руб. (то есть разница составила почти 5%). Оплата через Alipay с помощью сервиса Сбербанка в субботу, 29 ноября, прошла по курсу 8,25 юаня за 100 руб., тогда как актуальный официальный курс был на уровне 9,07 юаня (более 9%).

Тем не менее удобство платежей для россиян все равно будет подталкивать отечественные кредитные организации к «осторожным экспериментам» в этой области, говорит Александр Бугаков: «Банки будут продолжать пробовать облегчить расчеты российским туристам… но только в тех относительно дружественных регионах, где есть достаточный турпоток».

«Механизм оплаты по QR-кодам за рубежом будет развиваться, в том числе для клиентов других российских банков»,— говорит представитель ВТБ, отмечая, что его кредитная организация «планирует расширять сервис на новые страны», и обещая проинформировать клиентов «о каждом таком запуске отдельно». «Однако в условиях высокого санкционного давления должны соблюдаться повышенные меры конфиденциальности»,— предупреждает Анна Забавина.

Анна Абрамцева