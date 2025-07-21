РСХБ предупредил о временных ограничениях операций по картам UnionPay в ЕС

В странах Евросоюза с 20 июля наблюдаются ограничения на проведение операций по картам Россельхозбанка UnionPay. Об этом в службе поддержки банка сообщили «Интерфаксу».

Ограничения действуют на территории 27 стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Причины не уточняются.

Банк включили в санкционный список ЕС в июне 2022 года. При этом РСХБ не указан в списке из 22 банков, попавших под ограничения в рамках 18-го пакета санкций.

Карты РСХБ UnionPay помимо России продолжают работать в Азербайджане, Бангладеш, Вьетнаме, Египте, Индонезии, Катаре, Китае, Малайзии, Сербии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре, Таиланде, Турции, Узбекистане, Филиппинах, Шри-Ланке, Южной Корее и на Мальдивах.