Переводы под микроскопом

Уже более трех лет большинство российских банков находятся под иностранными санкциями и отключены от системы SWIFT, обеспечивающей возможности для международных переводов. Пользоваться российскими картами Visa или Mastercard, а также платежной системы «Мир» в западных странах невозможно. Как сегодня можно перевести деньги из России в страны Евросоюза, изучал «Ъ-Review».

Поиск альтернативы

В 2022 году рынок денежных переводов из России за рубеж радикально изменился. Платежные системы Mastercard и Visa резко прекратили свою работу на территории РФ. В таких условиях стало затруднительно или вообще невозможно оплачивать свои покупки в зарубежных магазинах, учебу, аренду квартир, а также переводить деньги родственникам и близким. Тогда ряд российских банков, не подпавших под санкции, начали предлагать карты платежной системы UnionPay — среди них были Газпромбанк, «Солидарность» и другие. Сперва они стоили в районе 5–20 тыс. руб., позже, например, Россельхозбанк оформлял долларовую или евровую карту UnionPay бесплатно. В этом году карты российских банков перестали действовать в странах Евросоюза, но есть государства, где все еще можно воспользоваться таким платежным способом, в частности Китай, Таиланд и Индия, говорит независимый финансовый советник Алексей Герасимов. «Из UnionPay-карт на сегодняшний день в ЕС работают, по сути, только продукты Азиатско-Тихоокеанского банка. Однако и здесь все зависит от конкретного продавца, банка-эквайера и страны нахождения»,— уточняет аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

По ее словам, если в предыдущие годы для обхода ограничений граждане использовали электронные кошельки и различные серые инструменты, то сейчас все больше клиентов выбирают более простые решения, например оплату зарубежных сервисов через финансовые маркетплейсы. Такие платформы позволяют совершать платежи без необходимости открывать иностранную карту, что экономит время и не несет рисков блокировки операции.

Из-за усиления санкционных ограничений рынок трансграничных переводов значительно уменьшился. Банки СНГ, Турции, Китая и некоторых других стран, которые участвовали в переводах из РФ в Европу или США, серьезно сократили предложения своих услуг из-за высокого риска вторичных санкций, говорит независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

«Сегодня достаточно сложно и дорого перевести деньги из РФ в европейские банки и существуют риски, что даже при успешном старте отправки деньги не дойдут до получателя или возникнет существенная отсрочка по времени. Банки-получатели очень тщательно относятся к переводам, имеющим российское происхождение или связанным с российскими юридическими и физическими лицами»,— добавляет Дмитрий Вишняков.

Карточный метод

Сегодня самый надежный и прозрачный способ пользоваться своими деньгами с российских счетов за границей — это перевод из российского банка в банк дружественной страны на свой счет международной банковской карты, рассказывает эксперт банковского рынка Владимир Бутов. Самые дешевые и простые по условиям открытия — карты банков стран СНГ. Владелец рублевой карты переводит средства на карту банка, например, Таджикистана или Киргизии, а затем в Европу — через сервис Visa Direct на карту банка европейской страны. Такие карты обходятся в среднем в 20–50 тыс. руб. за открытие, включая комиссию посредника и зачастую годовое или месячное обслуживание. Время оформления — от пары дней до нескольких недель.

Эряния Бочкина из «Банки.ру», в свою очередь, добавляет, что стоимость обслуживания может составлять до $5 в месяц. Однако здесь многое зависит от наличия дополнительных сборов, уровня пакета обслуживания и политики зарубежного банка по отношению к клиентам-нерезидентам. «Следует учесть также расходы на комиссию посредникам, если процедура проходит через них, либо стоимость билетов и проживания в другой стране на время оформления, которые достигают нескольких десятков тысяч рублей»,— поясняет эксперт. Такие карты позволяют оплачивать покупки, арендовать отели и авто в путешествиях, получать зарплату, снимать наличные, а главное — переводить деньги и получать средства от близких за рубежом, говорят в компании SkyZit.

«Размер комиссии зависит от выбранной карты и способа перевода. В среднем это 1–2% от суммы, при этом курс обычно близок к официальному курсу ЦБ. В отдельных случаях возможны крупные переводы одним траншем, например до 30 млн руб., с фиксированной комиссией около 1 тыс. руб.»,— добавили в SkyZit.

В компании подсчитали, что средний размер перевода составляет от 100–150 тыс. руб., что выше прошлогоднего уровня примерно на четверть.

Оформить карту можно напрямую в банке или же онлайн через отдельные компании и партнеров российских банков. Часто банки сами афишируют такое сотрудничество, поэтому соответствующую информацию можно найти на сайтах и в социальных сетях компаний-посредников. Например, сервис 5kart.ru на сайте сообщает о партнерстве с российским Т-Банком. Некоторые сервисы, например super-karta.ru, упоминают, что «оформление карты проходит в офисе банка». Таким образом, упоминание на сайтах компаний-посредников, что они выдают зарубежные карты через партнерство с банком РФ, является маркером безопасного посредника, которому можно довериться при оформлении международной карты, говорит господин Бутов. При этом он предупреждает, что зарубежные карты банков стран СНГ позволяют оплачивать покупки за рубежом и снимать наличные, но ограничивают в части исходящих переводов. «Таким образом, стоит выбирать те банки СНГ, в которых есть исходящие переводы Visa Direct — с карты Visa СНГ на карту платежной системы Visa любой страны мира по номеру карты»,— отметил Владимир Бутов.

Опасный SWIFT

Сегодня в некоторых российских банках, которые не находятся в санкционном списке США и Евросоюза, формально доступны SWIFT-переводы. Однако зачастую после проверки процедуры через комплаенс в лучшем случае большая часть переведенных средств возвращается клиенту банка назад, а в худшем — может быть заблокирована каким-либо европейским банком-корреспондентом. Поэтому Владимир Бутов не рекомендует использовать этот способ для перевода денег в европейские страны. Экономист Андрей Бархота уточняет, что SWIFT-переводы сегодня могут обойтись не в 0,5–1,5% от суммы, как было раньше, а вылиться в большие издержки для клиента. Он подтверждает, что денежные переводы в страны ЕС по такой схеме не являются надежными.

Риск блокировки перевода средств возрастает, если сумма значительная или перевод носит срочный характер, поясняет Эряния Бочкина. «В зависимости от способа, суммы и валюты комиссия по переводам за рубеж сегодня составляет 1–5%. К этому добавляется дополнительная фиксированная комиссия, достигающая $20–50, а также наценка на курс»,— комментирует она.

Кроме того, на счета некоторых зарубежных банков можно отправлять деньги по номеру телефона через систему быстрых платежей с карт большинства российских банков. Ряд иностранных приложений позволяет добавить карту «Мир» и переводить средства напрямую.

Курс в этом случае часто ближе к рыночному, а комиссия ниже, чем при переводе через СБП. Дальше деньги можно использовать через международные карты или переводить на другие зарубежные счета, добавляют в SkyZit. При этом собеседники не раскрывают названия иностранных приложений.

Есть рабочие варианты и получения обратных переводов. Среди альтернатив получения средств из Евросоюза на карты или счета российских банков — приложение Profee. Переводы можно осуществить на карты Райффайзенбанка, Вайлдберриз-банка и ряда других кредитных организаций. Список доступен на сайте Profee. Для этого нужно иметь счет как в иностранном банке, так и в российском из перечня. Об успешных переводах на карты рассказывают, например, участники группы «Италия—Россия» в Telegram. Например, «промокурс» на 16 октября 2025 года в приложении равен 85,81 руб./€ при переводе €100. Личность отправителя должна быть подтверждена в приложении — подойдет загранпаспорт или ID-карта государства проживания. В приложении обещают перевод за 1 минуту и нулевую комиссию.

По букве закона

Законность переводов и счетов за границей определяется двумя критериями: у банка или платежной системы должна быть лицензия в своей юрисдикции, а клиент проходит процедуру идентификации и проверки источников средств. Кроме того, важно помнить об обязательствах перед налоговой, говорят в компании SkyZit.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев напоминает, что в настоящее время российский гражданин, открывший счет за границей в любом из банков, обязан в течение одного месяца уведомить налоговый орган о наличии такого счета.

При этом в случае несообщения он может подвергнуться штрафу за неуведомление — порядка 5 тыс. руб., а в случае неуведомления о движении денежных средств по данному счету штраф составит около 3 тыс. руб. Если размер налога на доход, который гражданин получил по данному счету, превысит 2,7 млн руб., есть риск уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время нет централизованной статистики о переводах россиян на иностранные счета за 2024–2025 годы, а также о количестве открытых зарубежных карт. Макроэкономический фактор — ослабление рубля — делает валютные переводы дороже для тех, кто получает доходы в рублях, что дополнительно сдерживает размеры переводов. В целом сохраняется тренд дробления крупных платежей на множество мелких и регулярных, что отражает адаптацию к новой финансовой реальности, констатируют участники рынка.

Евгения Петрова