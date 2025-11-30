Главные новости за неделю с 24 по 30 ноября. Ростов-на-Дону и область.

В Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации по 25 адресам после вражеской атаки, в результате которой пострадали 451 квартира в многоквартирных домах, частные дома, социальные объекты и предприятия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Обвиняемые получили пожизненные сроки, сообщил корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Власти Ростовской области сократили региональный бюджет на 20,3 млрд руб. Расходная часть составит 355,5 млрд руб. Такое решение поддержал депутатский корпус регионального Заксобрания на заседании 28 ноября.

Основательницу сети реабилитационных центров, в том числе открытых в Ростове-на-Дону, Анну Хоботову Истринский суд арестовал до 22 января. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

В Краснодаре в уголовном процессе по делу о коррупции в Ростовском областном суде завершено судебное следствие, на следующем заседании Первомайского райсуда 5 декабря начнутся прения сторон, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

В Ростовской области с 1 января 2026 года земельный сертификат для многодетных семей увеличится до 912 тыс. руб. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры региона Сергей Куц на заседании Законодательного Собрания.

В Ростовской области вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2026 году. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал приказ о двукратном их повышении. Суммарный рост составит более 11% за год.

В 2026 году областная детская клиническая больница Ростова-на-Дону намерена провести 10 операций по трансплантации костного мозга детям, что в пять раз превысит количество таких процедур в этом году. Об этом сообщила главный врач учреждения Светлана Пискунова на пресс-конференции в ТАСС Юг.