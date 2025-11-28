Власти Дона сократили бюджетные расходы на 20 млрд рублей в 2025 году

Власти Ростовской области сократили региональный бюджет на 20,3 млрд руб. Расходная часть составит 355,5 млрд руб. Такое решение приняли по распоряжению губернатора Юрия Слюсаря с 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экономия достигается за счет переноса строительных проектов и капитальных ремонтов бюджетных учреждений на 2026 год. Первоначально эти работы планировалось завершить в 2025 году.

«По большому счету речь идет о передвижке расходов по капитальным вложениям на срок от 3-4 до 5-6 мес., в зависимости от тех сроков, которые указаны в заключенных контрактах»,— сообщил председатель донского парламента Александр Ищенко.

Первый заместитель министра финансов Лариса Аношина уточнила, что при корректировке бюджета увеличиваются траты на социальные выплаты и оплату труда. Регион добавляет 500 млн руб. на соцвыплаты из-за роста числа их получателей.

«Все, что касается выплат непосредственно людям, ни одна статья бюджета не сокращается», — заявила госпожа Аношина.

Объекты капитального ремонта и строительства, которые завершат в 2025 году, получат дополнительное финансирование за счет перераспределения средств, отметил председатель Законодательного Собрания области.

Валентина Любашенко