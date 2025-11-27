В Ростове проведут 10 операций по пересадке костного мозга детям в 2026 году

В 2026 году областная детская клиническая больница Ростова-на-Дону намерена провести 10 операций по трансплантации костного мозга детям, что в пять раз превысит количество таких процедур в этом году. Об этом сообщила главный врач учреждения Светлана Пискунова на пресс-конференции в ТАСС Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Эти операции будут доступны не только для детей из Ростовской области, но и для пациентов из соседних регионов.

Две первые трансплантации костного мозга детям больница провела в 2025 году. Это стало возможным благодаря открытию в мае 2024 года спецотделения в хирургическом центре инновационных технологий. Новое подразделение специализируется на лечении детей с онкологическими заболеваниями, лейкозами и первичными иммунодефицитами.

Отмечается, что трансплантация применяется в случаях тяжелых заболеваний, когда стандартные методы химиотерапии оказываются неэффективными, и необходимо прибегнуть к радикальному методу лечения. Среди пациентов значительную долю составляют дети с первичными иммунодефицитными состояниями.

Наталья Белоштейн