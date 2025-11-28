Прения по делу экс-председателя Ростовского облсуда назначены на 5 декабря

В Краснодаре в уголовном процессе по делу о коррупции в Ростовском областном суде завершено судебное следствие, на следующем заседании Первомайского райсуда 5 декабря начнутся прения сторон, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Елену Золотареву, экс-председателя Ростовского облсуда, обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, семь эпизодов). Ее заместителю Татьяне Юровой вменяют четыре эпизода получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод посредничества (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обвинение в посредничестве при передаче взяток (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) предъявлено бывшему главе областного управления судебного департамента Андрею Рощевскому и экс-председателю Железнодорожного райсуда Ростова Георгию Бондаренко. По версии обвинения, судьи получали взятки в сумме от 400 тыс. руб. до 10 млн руб. за вынесение решений по уголовным и гражданским делам.

Сегодня же Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал на рассмотрение Первомайского райсуда иске Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества Елены Золотаревой, ее сына Сергея Золотарева и доверенного лица Марии Данкевич. Иск Генпрокуратуры не может быть рассмотрен в Ростовской области, так как авторитет экс-председателя облсуда и приобретенные госпожой Золотаревой за время руководства судом связи ставят под сомнение объективность и непредвзятость рассмотрения дела в регионе, говорится в решении кассационного суда.

Анна Перова