Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут на 11% в 2026 году

В Ростовской области вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2026 году. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал приказ о двукратном их повышении. Суммарный рост составит более 11% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованному документу, первое повышение на 1,7% вступит в силу с 1 января 2026 года. Основное увеличение произойдет с 1 октября — тарифы поднимут еще на 9,8%.

Причиной роста стоимости жилищно-коммунальных услуг стали изменения в федеральном налоговом законодательстве. С 2026 года увеличивается базовая ставка НДС, что влечет за собой удорожание услуг ЖКХ.

ФАС объясняет индексацию необходимостью поддержания стабильной работы отрасли и качества коммунальных услуг.

Валентина Любашенко