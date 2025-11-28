Основательницу ребцентра из Ростова суд арестовал до 22 января

Основательницу сети реабилитационных центров, в том числе открытых в Ростове-на-Дону, Анну Хоботову Истринский суд арестовал до 22 января. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Фото: суды общей юрисдикции Московской области

Следствие считает, что с августа по ноябрь 2025 года в городе Дедовске группа лиц организовала реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка, которые подвергались избиению и пыткам. Как ранее писал «Ъ-Ростов», Анна Хоботова, уроженка Новочеркасска, стала фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127, п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязание несовершеннолетних, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, незаконное лишение свободы).

Константин Соловьев