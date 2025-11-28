Главные новости за 28 ноября. Сочи

Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности за предоставление услуг с нарушением установленных требований законодательства, что повлекло отказ в перевозке пассажиров на нескольких рейсах. В июле 2025 года в аэропорту Новосибирска (Толмачево) сразу 11 пассажирам, следовавшим в Сочи и Владивосток, отказали в посадке из-за превышения количества доступных мест на борту.

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные утром 25 ноября в 5:40 в целях обеспечения безопасности полетов. Администрация воздушной гавани подтвердила, что все процедуры возвращаются к штатной работе.

Налоговые отчисления игорной зоны «Красная Поляна» с начала года превысили 1,4 млрд руб., что на 13% больше за аналогичный период прошлого года. Игорная зона «Приморье» в Приморском крае перечислила в бюджет 662,6 млн руб. (+18,8% год к году), «Янтарная» в Калининградской области — 304 млн руб. (+7%), «Сибирская монета» в Алтайском крае — 90,5 млн руб. (+49,5%).

Около 6:30 в Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Спустя три часа мэр сообщил об отмене.

В Сочи завершаются масштабные работы по восстановлению моста через реку Мацеста на региональной автодороге Мацеста – Семеновка. Сооружение было повреждено в 2023 году после сильных осадков, вызвавших сход грунта. Из-за последствий чрезвычайной ситуации движение на участке было ограничено, а транспорт направлен по реверсивной схеме.

В состав Сочинского национального парка могут вернуть около 3 тыс. земельных участков общей площадью 2,5 тыс. га. Инициатива обсуждается на фоне предложений ученых использовать свободные территории для создания научного полигона, где специалисты смогут проводить исследования и тестировать методы биологической защиты от инвазивных видов растений.