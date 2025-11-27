В Сочи могут вернуть в нацпарк около 3 тысяч участков для научных работ

В состав Сочинского национального парка могут вернуть около 3 тыс. земельных участков общей площадью 2,5 тыс. га. Инициатива обсуждается на фоне предложений ученых использовать свободные территории для создания научного полигона, где специалисты смогут проводить исследования и тестировать методы биологической защиты от инвазивных видов растений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный центр Минприроды «ВНИИ Экология».

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Директор института Александр Закондырин представил предложение на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». Он отметил, что расширение территории нацпарка позволит усилить работу по восстановлению экосистем после массового уничтожения самшита колхидского, которое произошло из-за завезенной во время подготовки к Олимпиаде-2014 самшитовой огневки.

С конца 1990-х из состава национального парка выбыло более 11 тыс. участков площадью около 8 тыс. га, из которых застройщики освоили примерно 5,5 тыс. Остальная часть — около 3 тыс. участков — остается свободной и может быть возвращена под охранный статус.

По информации ТАСС, Генеральная прокуратура направила запрос в Минприроды, и в настоящий момент проводится аудит территорий. Ученые готовят заключения о природоохранном, научном и рекреационном потенциале каждого участка.

Закондырин подчеркнул, что обследования будут полностью открыты для научного сообщества и жителей региона. Все этапы предлагается публиковать в СМИ и соцсетях, а также создать общественную приемную для обратной связи по вопросам, связанным с территорией нацпарка.

В декабре 2024 года правительство утвердило расширение Сочинского национального парка за счет природных территорий в Имеретинской низменности, земель лесного фонда и других категорий общей площадью около 5,5 тыс. га.

Мария Удовик