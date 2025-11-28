Мэр Сочи сообщил об отмене угрозы БПЛА

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Администрация уточняет, что опасности для жителей и гостей курорта в настоящий момент нет. При этом гражданам напоминают о необходимости соблюдать осторожность в случае обнаружения подозрительных предметов: обломки сбитых беспилотников могут быть опасны. Власти рекомендуют не приближаться к таким объектам, не вести фото- и видеосъемку, а также не пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости. О найденных предметах необходимо сообщать по номеру 112.

Об угрозе стало известно около 6:30, когда мэр Сочи Андрей Прошунин написал об этом в своем Telegram-канале. Горожанам, находящимся дома, было предложено держаться подальше от окон и переходить в помещения без окон или в комнаты, не выходящие на сторону моря. Тем, кто находился на улице, рекомендовалось укрыться в подземных переходах, тоннелях, подвалах или на парковках. При этом подчеркивалось, что автомобиль не является безопасным вариантом защиты.

Администрация также призвала жителей не публиковать в соцсетях фотографии и видео, связанные с работой ПВО, перемещением беспилотников, обломками аппаратов или деятельностью оперативных служб. До официальной отмены угрозы власти рекомендовали соблюдать спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб. Для связи продолжает работать номер 112. Родителям советовали воздержаться от отправки детей на занятия до снятия угрозы.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 136 украинских беспилотных аппаратов. По данным ведомств, 46 из них были сбиты над Ростовской областью, 30 — над Саратовской, 29 — над Крымом, 12 — над акваторией Черного моря. Также перехваты проводились над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Мария Удовик