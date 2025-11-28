Налоговые отчисления игорной зоны в Сочи увеличились на 13%

Налоговые отчисления игорной зоны «Красная Поляна» с начала года превысили 1,4 млрд руб., что на 13% больше за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как отмечает господин Анфиногенов, игорная зона «Приморье» в Приморском крае перечислила в бюджет 662,6 млн руб. (+18,8% год к году), «Янтарная» в Калининградской области — 304 млн руб. (+7%), «Сибирская монета» в Алтайском крае — 90,5 млн руб. (+49,5%).

По оценкам эксперта, рост показателей связан с развитием и внедрением во всех игорных зонах большого количества неигровых активностей.

Сергей Емельянов